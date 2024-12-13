Во Владимире ночью «Пежо» влетел в столб. Дорожный инцидент произошел 13 декабря в 3:40. Как сообщают в соцсетях очевидцы, пьяная женщина, которая была за рулем, хотела убежать. ДТП случилось

Во Владимире ночью «Пежо» влетел в столб. Дорожный инцидент произошел 13 декабря в 3:40. Как сообщают в соцсетях очевидцы, пьяная женщина, которая была за рулем, хотела убежать. ДТП случилось возле дома №42 на Октябрьском проспекте – недалеко от Октябрьского райсуда. Как рассказали в ГАИ, 39-летняя водитель автомобиля «Пежо» не справилась с управлением и наехала на