Московская область получила премию на конференции AI Journey 2024 за применение ИИ в решении общественных задач. Речь идет о цифровой проверке школьного питания в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Московская область получила премию на конференции AI Journey 2024 за применение ИИ в решении общественных задач. Речь идет о цифровой проверке школьного питания в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что в
регионе количество проектов с ИИ выросло с 9 до 30 за два года, а в будущем
планируется запуск ещё 6 инициатив. Он также рассказал, что основные технологии
включают распознавание фото-, видео– и текстовых данных, а также работу
голосовых помощников, которые за год обработали 7 миллионов запросов от
жителей.
«Наш президент говорит о необходимости развития
искусственного интеллекта. Мы активно занимаемся цифровизацией, это важный
инструмент, помогающий управлять большой системой»,
– объяснил Воробьев.
Среди ключевых проектов с ИИ в Подмосковье, кроме проверки
питания в школах и соцучреждениях, выделяются проект «Чистая вода» и проект по
контролю очередей и чистоты на остановках общественного транспорта. По данным
пресс-службы регионального правительства, чистоту во дворах Московской области
контролируют порядка 65 тыс. камер. За переполненными местами ожидания
автобусов также следит ИИ – он отправляет в ответственные службы сигналы.
Также в Подмосковье внедрили шесть голосовых помощников,
которые ускоряют взаимодействие жителей региона с государственными
учреждениями. Речь идет о роботах «Светлана», записывающей пациентов к врачу,
«Женя, которая принимает обращения о ЖКХ, «Галина» и «Ольга», консультирующих
насчет МФЦ и ремонта дорог соответственно. Внедрение искусственного интеллекта
в Подмосковье соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».