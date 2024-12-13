Московская область получила премию на конференции AI Journey 2024 за применение ИИ в решении общественных задач. Речь идет о цифровой проверке школьного питания в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Московская область получила премию на конференции AI Journey 2024 за применение ИИ в решении общественных задач. Речь идет о цифровой проверке школьного питания в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что врегионе количество проектов с ИИ выросло с 9 до 30 за два года, а в будущемпланируется запуск ещё 6 инициатив. Он также рассказал, что основные технологиивключают распознавание фото-, видео– и текстовых данных, а также работуголосовых помощников, которые за год обработали 7 миллионов запросов отжителей.«Наш президент говорит о необходимости развитияискусственного интеллекта. Мы активно занимаемся цифровизацией, это важныйинструмент, помогающий управлять большой системой»,– объяснил Воробьев.Среди ключевых проектов с ИИ в Подмосковье, кроме проверкипитания в школах и соцучреждениях, выделяются проект «Чистая вода» и проект поконтролю очередей и чистоты на остановках общественного транспорта. По даннымпресс-службы регионального правительства, чистоту во дворах Московской областиконтролируют порядка 65 тыс. камер. За переполненными местами ожиданияавтобусов также следит ИИ – он отправляет в ответственные службы сигналы.Также в Подмосковье внедрили шесть голосовых помощников,которые ускоряют взаимодействие жителей региона с государственнымиучреждениями. Речь идет о роботах «Светлана», записывающей пациентов к врачу,«Женя, которая принимает обращения о ЖКХ, «Галина» и «Ольга», консультирующихнасчет МФЦ и ремонта дорог соответственно. Внедрение искусственного интеллектав Подмосковье соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».