Победа стала подарком Юре Борисову к 32-летию.

Победа стала подарком Юре Борисову к 32-летию.Накануне, 8 декабря, известный российский актер Юрий Борисов отпраздновал свой день рождения. Артисту, хорошо знакомому зрителю благодаря множеству ярких ролей в кино, исполнилось 32 года. Однако празднование этого важного события прошло не дома, а далеко за пределами родной страны.Фильм "Анора", в котором главные роли блестяще исполнили российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн, продолжает привлекать к себе внимание и получать заслуженное признание у критиков. В очередной раз эта работа была высоко оценена экспертами киноиндустрии и признана одной из лучших среди представленных картин.В минувшее воскресенье состоялась 50-я церемония награждения Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, где российский актер Юра Борисов отличился. Наш талантливый соотечественник удостоился приза за лучшую мужскую роль второго плана. Его партнерша по фильму, актриса Майки Мэдисон, также не осталась без внимания – она стала лучшей исполнительницей женской роли. Сама картина была объявлена лучшей работой года. Кроме того, режиссер фильма Шон Бейкер получил приз за лучшую режиссуру. Помимо этих достижений, творческая команда фильма «Анора» была отмечена наградой за лучший сценарий.Напомним, Юрий Борисов, актер, появился на свет 8 декабря 1992 года в городе Реутов, Московская область. После окончания Театрального училища имени Щепкина в 2013 году он присоединился к труппе театра "Сатирикон". Его кинематографическая карьера началась в 2010 году с фильма "Поединки: испытание смертью", и к началу 2020-х годов он стал одним из самых популярных российских актеров.Часто в титрах фильмов его называют просто Юрой. Сам актер говорит, что это имя ему ближе и удобнее, хотя он не возражает, когда его называют полным именем – Юрий.