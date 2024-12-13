Что называется, сместили акценты. Администрация Владимира пригласила спортсменов выступить за строительство лыжероллерной трассы в парке «Дружба». Участники собрания записали

Что называется, сместили акценты. Администрация Владимира пригласила спортсменов выступить за строительство лыжероллерной трассы в парке «Дружба». Участники собрания записали видеообращение к президенту России с просьбой поддержать реализацию этого проекта. Уважаемый Владимир Владимирович, мы просим вас построить современный лыжный биатлонный комплекс на территории города Владимира. Очевидно, такое собрание организовали в контексте последних событий – на общественные