Сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались.

Строительство инфекционного госпиталя во Владимире резко увеличило свои расходы: на проект было выделено 1,3 млрд рублей, но теперь сумма возросла до 4 млрд.Согласно информации на сайте госзакупок, медицинское учреждение, запланированное к открытию еще в 2022 году, должно было стать первой больницей такого профиля в регионе на 220 коек и общей площадью свыше 19 тыс. кв. м. Сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, изначально на весну 2023 года, затем на конец того же года, однако больница до сих пор не введена в эксплуатацию.Напомним, ранее мы писали, что