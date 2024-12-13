Авиация – это призвание для людей, готовых к риску в любой момент. Жизнь пилотов проходит за штурвалом, и небо становится их вторым домом.

Авиация – это призвание для людей, готовых к риску в любой момент. Жизнь пилотов проходит за штурвалом, и небо становится их вторым домом.Советские фильмы о летчиках изображают сильных духом пилотов как отважных профессионалов. На борту нередко возникают экстремальные ситуации, требующие высшего мастерства пилотов и самоотверженности стюардесс.Среди фильмов об авиации можно найти как комедии, так и мелодрамы. Романтики вдохновляются историями о любви летчиков к небу и их избранницам. Эти фильмы напоминают о том, что авиация — это не только риск, но и романтика, где каждый полет может стать началом новой истории.Попробуйте пройти тест, который составлен из фотографий актеров. Нужно узнать название фильма, в котором эти артисты снимались.1. Летчик Сергей Беляев разбивает доверенный ему самолет. Ученица летной школы Галя Быстрова, которой нравится Беляев, к сожалению, стремится ему подражать и в воздухе. Позднее, вняв мудрым советам начальника Рогачева, они становятся опытными пилотами.А) "Летчики"Б) "Истребители"В) "Хроника пикирующего бомбардировщика"2. В одном летном училище учились два товарища. Дружбы их была крепка, но синие глаза девушки Вари разлучили друзей.А) "Летчики"Б) "Истребители"В) "Два капитана"3. Биографическая киноповесть о легендарном летчике, герое Советского Союза.А) "Повесть о настоящем человеке"Б) "Валерий Чкалов"В) "Воздухоплаватель"4. Рассказ о жизни советских людей накануне и в первые дни войны. Немолодой уже отважный летчик Баранов влюблен в начинающую певицу Наташу Куликову.А) "Небесный тихоход"Б) "Беспокойное хозяйство"В) "Воздушный извозчик"5. А это фильм режиссера Семена Тимошенко, вышедший в прокат в 1945 году.А) "Истребители"Б) "Небесный тихоход"В) "Летчики"Правильные ответы:1. — А) "Летчики"2. — Б) "Истребители"3. — Б) "Валерий Чкалов"4. — В) "Воздушный извозчик"5. — Б) "Небесный тихоход"