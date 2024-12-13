Авиация – это призвание для людей, готовых к риску в любой момент. Жизнь пилотов проходит за штурвалом, и небо становится их вторым домом.
Авиация – это призвание для людей, готовых к риску в любой момент. Жизнь пилотов проходит за штурвалом, и небо становится их вторым домом.
Советские фильмы о летчиках изображают сильных духом пилотов как отважных профессионалов. На борту нередко возникают экстремальные ситуации, требующие высшего мастерства пилотов и самоотверженности стюардесс.
Среди фильмов об авиации можно найти как комедии, так и мелодрамы. Романтики вдохновляются историями о любви летчиков к небу и их избранницам. Эти фильмы напоминают о том, что авиация — это не только риск, но и романтика, где каждый полет может стать началом новой истории.
Попробуйте пройти тест, который составлен из фотографий актеров. Нужно узнать название фильма, в котором эти артисты снимались.
1. Летчик Сергей Беляев разбивает доверенный ему самолет. Ученица летной школы Галя Быстрова, которой нравится Беляев, к сожалению, стремится ему подражать и в воздухе. Позднее, вняв мудрым советам начальника Рогачева, они становятся опытными пилотами.
А) "Летчики"
Б) "Истребители"
В) "Хроника пикирующего бомбардировщика"
2. В одном летном училище учились два товарища. Дружбы их была крепка, но синие глаза девушки Вари разлучили друзей.
А) "Летчики"
Б) "Истребители"
В) "Два капитана"
3. Биографическая киноповесть о легендарном летчике, герое Советского Союза.
А) "Повесть о настоящем человеке"
Б) "Валерий Чкалов"
В) "Воздухоплаватель"
4. Рассказ о жизни советских людей накануне и в первые дни войны. Немолодой уже отважный летчик Баранов влюблен в начинающую певицу Наташу Куликову.
А) "Небесный тихоход"
Б) "Беспокойное хозяйство"
В) "Воздушный извозчик"
5. А это фильм режиссера Семена Тимошенко, вышедший в прокат в 1945 году.
А) "Истребители"
Б) "Небесный тихоход"
В) "Летчики"
Правильные ответы:
1. — А) "Летчики"
2. — Б) "Истребители"
3. — Б) "Валерий Чкалов"
4. — В) "Воздушный извозчик"
5. — Б) "Небесный тихоход"