Ляйсан Утяшева – яркая личность, которая сумела найти баланс между карьерой и семейной жизнью. Ее энергия и амбиции вдохновляют, но за этим стоит немало усилий и самодисциплины.

Ляйсан Утяшева – яркая личность, которая сумела найти баланс между карьерой и семейной жизнью. Ее энергия и амбиции вдохновляют, но за этим стоит немало усилий и самодисциплины.В свежем интервью она приоткрыла завесу тайны над источником своей энергии и рассказывает о ценности семьи в своей жизни. Состоявшись как спортсменка, Ляйсан могла бы выбрать путь легкой славы, став популярной блогершей или светской львицей.Однако ее стремление к самореализации и желание работать на пределе своих возможностей привели к созданию уникального хореографического шоу, в котором она не только танцует, но и играет, живет. Эта многогранность делает ее личность ещё более интересной.Каждый раз, когда Ляйсан приходит на интервью, она приносит с собой заряд оптимизма и свежих идей. Говоря о своих проектах, она поделилась планами, которые всегда воплощаются в жизнь. Секрет ее успеха кроется в умении добиваться целей, что она начала осваивать еще в детстве.Когда речь зашла о работе и семье, Ляйсан подчеркнула важность соблюдения правил. Например, она никогда не работает в новогоднюю ночь и дни рождения своих детей. Эти моменты для нее священны, ведь именно в такие дни она стремится быть рядом с близкими. Подготовка к праздникам — это целый ритуал, который она с удовольствием разделяет с детьми. Это не просто традиция, а возможность создать незабываемые воспоминания для всей семьи.Ляйсан также отметила, что в ее жизни есть неприкосновенные вещи. Выходные дни полностью посвящены детям. Она отключает телефон и уделяет внимание семье, что позволяет им проводить время вместе без отвлечений. Такой подход помогает поддерживать гармонию в жизни и не забывать о том, что самое важное — это близкие люди.Несмотря на плотный график, Ляйсан всегда находит время для каникул и семейных отпусков. Она ценит поддержку коллег и руководства, которые понимают ее приоритеты. Это позволяет ей быть не только успешной профессионалкой, но и заботливой матерью.