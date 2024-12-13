Пожар с трагичным исходом случился в деревне Сергеиха 12 декабря. В 18:10 спасателям поступило сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме. На место выехали 8 огнеборцев и 3 единицы

Пожар с трагичным исходом случился в деревне Сергеиха 12 декабря. В 18:10 спасателям поступило сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме. На место выехали 8 огнеборцев и 3 единицы техники. К сожалению, на пожаре погиб 55-летний мужчина. В МЧС назвали предварительную причину возгорания: неосторожное обращение с огнем при курении. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: