Смертельно опасный тонкий лед не останавливает заядлых рыбаков. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС прогнали с водоема Букля в Камешковском районе больше 50 человек. В МЧС

Смертельно опасный тонкий лед не останавливает заядлых рыбаков. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС прогнали с водоема Букля в Камешковском районе больше 50 человек. В МЧС напоминают, что за выход на лед в запрещенных местах предусмотрен административный штраф – от 800 до 2000 рублей. Таких протоколов в ходе рейда составили 3. К слову, этой зимой