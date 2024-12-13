Смертельно опасный тонкий лед не останавливает заядлых рыбаков. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС прогнали с водоема Букля в Камешковском районе больше 50 человек. В МЧС
<a href="https://33live.ru/novosti/13-12-2024-v-kameshkovskom-rajone-s-tonkogo-lda-prognali-50-rybakov.html" target="_blank">В Камешковском районе с тонкого льда прогнали 50 рыбаков</a> - Смертельно опасный тонкий лед не останавливает заядлых рыбаков. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС прогнали с водоема Букля в Камешковском районе больше 50 человек. В МЧС
[url=https://33live.ru/novosti/13-12-2024-v-kameshkovskom-rajone-s-tonkogo-lda-prognali-50-rybakov.html]В Камешковском районе с тонкого льда прогнали 50 рыбаков[/url] - Смертельно опасный тонкий лед не останавливает заядлых рыбаков. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС прогнали с водоема Букля в Камешковском районе больше 50 человек. В МЧС