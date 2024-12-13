Сегодня вечером, 13 декабря, во Владимирской области ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду, сообщили через госсистему предупреждения и ликвидации

Сегодня вечером, 13 декабря, во Владимирской области ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду, сообщили через госсистему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Такая погода сохранится до конца суток. Синоптики обещают к вечеру -7 градусов, а также снег, который должен закончиться к ночи. В таких условиях жителям стоит быть внимательнее, не находиться