ДТП из трех машин с участием такси случилось сегодня в 8 часов утра на улице Погодина. Автомобили столкнулись возле дома №11А. Как сообщили в ГАИ, 42-летний водитель автомобиля «ФАВ Бестюрн

ДТП из трех машин с участием такси случилось сегодня в 8 часов утра на улице Погодина. Автомобили столкнулись возле дома №11А. Как сообщили в ГАИ, 42-летний водитель автомобиля «ФАВ Бестюрн Би70» не уступил пользующемуся преимуществом «Ниссану», который двигался по главной дороге. Машины столкнулись. От удара «китайца» отбросило на «Тойоту», которая двигалась в попутном направлении с