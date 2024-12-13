В областной столице проверили качество воды в городских родниках. Пробы взяли из семи источников. Такое обследование распорядился провести мэр Дмитрий Наумов. Специалисты проверили воду на

В областной столице проверили качество воды в городских родниках. Пробы взяли из семи источников. Такое обследование распорядился провести мэр Дмитрий Наумов. Специалисты проверили воду на общехимические и микробиологические свойства. Исследования показали, что большинство городских родников соответствуют санитарным нормам. О тех, которые не соответствуют, в мэрии предпочли не рассказывать. Уровень рН во всех источниках в границах