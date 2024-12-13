Новый рентген-аппарат за 11 миллионов рублей появился в поликлинике на улице Тракторной. Установка позволяет делать более качественные снимки, отмечают медики. При этом лучевая нагрузка

Новый рентген-аппарат за 11 миллионов рублей появился в поликлинике на улице Тракторной. Установка позволяет делать более качественные снимки, отмечают медики. При этом лучевая нагрузка снижается в 10 раз. Напомним, поликлинику Городской больницы №2 на улице Тракторной отремонтировали и открыли в августе. Но там не было рентгена – пациенты были вынуждены ездить на диагностику на улицу