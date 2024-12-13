Во Владимире в неонатальном отделении проходит лечение новорожденный с зубами. О редком случае рассказали в группе Областной детской клинической больницы. Малыши рождаются с зубами редко

Во Владимире в неонатальном отделении проходит лечение новорожденный с зубами. О редком случае рассказали в группе Областной детской клинической больницы. Малыши рождаются с зубами редко – 1 на 2000-3500 младенцев. Такой зуб называют натальным или неонатальным, обычно его удаляют. Причины его появления могут быть разными: – Поверхностное расположение первичных источников зубов.– Инфекции у матери и недостаточное