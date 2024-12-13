Янин обвиняется в присвоении более 400 тысяч рублей.

Министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин задержан по подозрению в присвоении средств и превышении должностных полномочий. Следственный комитет России сообщает, что ему грозит до 10 лет лишения свободы.Янин обвиняется в присвоении более 400 тысяч рублей, которые он необоснованно начислял своим подчиненным, получая часть этих выплат себе. Его действия были . Задержание прошло 11 декабря 2023 года, незадолго после назначения на должность министра здравоохранения.