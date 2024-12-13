Настоящий «похититель Рождества» – житель Владимирской области прославился в федеральных телеграм-каналах. Мужчина украл елку в центре Москвы – возле здания на Большой Якиманке. На

Настоящий «похититель Рождества» – житель Владимирской области прославился в федеральных телеграм-каналах. Мужчина украл елку в центре Москвы – возле здания на Большой Якиманке. На кадрах с камеры видеонаблюдения можно заметить, что прохожий шел за руку с девушкой, затем резко отпустил ее и направился к елке. Протащив зеленую красавицу, которая по пути развалилась, мужчина бросил ее