У жительницы Вязников конфисковали автомобиль «Митсубиси Лансер». Им управлял ее пьяный супруг, который уже имел судимость за нетрезвое вождение, рассказали в прокуратуре области. Мужчину

У жительницы Вязников конфисковали автомобиль «Митсубиси Лансер». Им управлял ее пьяный супруг, который уже имел судимость за нетрезвое вождение, рассказали в прокуратуре области. Мужчину признали виновным в совершении двух таких преступлений еще в июле 2022 года. Тогда ему назначили обязательные работы и лишили прав на 2,5 года. Тем не менее, никаких выводов из этого фигурант не