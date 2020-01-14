Московский зоопарк занял первое место в категории панда-событие года, а также получил еще две награды международной премии The Giant Panda Global Awards.

На мероприятии, которое проводится каждый год, награждают ведущие зоопарки, природоохранные организации, а также специалистов, которые вносят свой вклад в сохранение и защиту больших панд. Победителей выбирают по результатам открытого голосования.Московский зоопарк в этом году получил три награды. Помимо золота в номинации панда-событие года, столичный зоосад завоевал серебро в категории панда-персона года и бронзу в номинации Любимая панда за пределами Китая.Первое место Московскому зоопарку присудили за открытие вольерного комплекса Фауна Китая, второе досталось генеральному директору зоосада Светлане Акуловой, а главным героем номинации Любимая панда за пределами Китая стала двухгодовалая самка Диндин.