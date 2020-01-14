Люди начали отказываться от поездок на поездах через Керченский пролив. Во всяком случае, так утверждают украинские СМИ. Журналисты привели рассказ женщины, которая не стала добираться на полуостров через Крымский мост.

Люди начали отказываться от поездок на поездах через Керченский пролив. Во всяком случае, так утверждают украинские СМИ. Журналисты привели рассказ женщины, которая не стала добираться на полуостров через Крымский мост.Люди недовольны ценами на билеты и временем в пути, пишут украинские журналисты. "Я просто сравнила цены на путешествие на поезде и полет на самолете. И пришла в ужас", – приводит портал "Обозреватель" рассказ некоей Евгении Красновой из Санкт-Петербурга.От перспективы более чем 40-часовой поездки "в душном поезде со всеми прелестями туалетов, соседей и тесноты" женщина оказалась не в восторге. "Только ради того, чтобы сфотографировать море с моста. И заплатить за такое удовольствие такие же деньги, как за полет", – приводят журналисты ее слова. В итоге пассажирка выбрала самолет.Из Санкт-Петербурга до Симферополя лайнер летит несколько часов. При этом цены на самолет ненамного выше, чем на поезда. По всей видимости, многие предпочитают сэкономить время, чем любоваться ночной подстветкой Крымского моста из окна поезда.Как утверждают украинские журналисты, поезда ходят полупустые. "На сайте заказа железнодорожных билетов на 30 января на поезд "Таврия" рейсом Москва – Симферополь 509 свободных мест", – сообщает "Обозреватель".Впрочем, объективностью украинские журналисты никогда не славились. Их "любовь" к Крымскому мосту известна – любой негатив о переправе они смакуют с нескрываемым удовольствием.Конечно, какие-то билеты могут остаться непроданными. Но так бывает практически на любых рейсах. К тому же туристическая активность в Крыму сейчас низкая. Ближе к лету заполняемость поездов через будет гораздо выше.10 Янв 2020 в 3:37 PSTЖелезнодорожное сообщение через Керченский пролив открылось 23 декабря. Сейчас через курсируют поезда из Санкт-Петербурга до Севастополя и из Москвы до Симферополя.