Количество заразившихся COVID-19 россиян продолжает расти. За прошедший день в стране подтвердили 24 763 новых случая.
<a href="https://33live.ru/novosti/14-01-2021-koronavirusom-v-rossii-za-sutki-zarazilis-247-tysyachi-chelovek.html" target="_blank">Коронавирусом в России за сутки заразились 24,7 тысячи человек</a> - Количество заразившихся COVID-19 россиян продолжает расти. За прошедший день в стране подтвердили 24 763 новых случая.
[url=https://33live.ru/novosti/14-01-2021-koronavirusom-v-rossii-za-sutki-zarazilis-247-tysyachi-chelovek.html]Коронавирусом в России за сутки заразились 24,7 тысячи человек[/url] - Количество заразившихся COVID-19 россиян продолжает расти. За прошедший день в стране подтвердили 24 763 новых случая.