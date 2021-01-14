Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал жалобу Украины против России из-за крымских событий 2014 года частично приемлемой. Конституционно наша страна имеет право не брать во внимание решения, которые вынес ЕСПЧ, прокомментировал ситуацию эксперт-международник Александр Ионов.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал жалобу Украины против России из-за крымских событий 2014 года частично приемлемой. Конституционно наша страна имеет право не брать во внимание решения, которые вынес ЕСПЧ, прокомментировал ситуацию эксперт-международник Александр Ионов.Россия руководствуется нормами международного права о плебисците и праве народов на самоопределение. Об этом заявил эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов."После проведения референдума вопрос некоего юридического вмешательста в статус полуострова и статус граждан России, которые там проживают, не имеет законного значения и не равносилен тем решениям, которые принимаются на территории нашей страны", – сказал специалист в комментарии для "Дни.ру".Украина жаловалась на вхождение Крыма в состав России и якобы нарушение прав местных жителей, особенно крымских татар. Но наши и мировые эксперты, которые должны следить за соблюдением прав человека, не нашли там нарушений, подчеркнул Ионов.Эксперт уверен, что решение ЕСПЧ ни на что не повлияет. "Вопрос правовых инсинуаций это возможное проявление либо политической повестки, которую переводят в правовую плоскость для дальнейшего тиражирования через сми, либо свидетельство правового нигилизма, которое тоже встречаются в Европе", – резюмировал Ионов.⚡️Очередная «ЗРАДА», теперь от ЕСПЧ.…В опубликованном промежуточном решении ЕСПЧ по жалобе "Украина против России (Крым)", "ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации…@marochkolive— Андрей Витальевич МАРОЧКО (@Marochko_Andrey)Напомним, что Украина подала жалобу в ЕСПЧ в марте 2014 года. Киев обвинил Москву в нарушении 12 статей Европейской конвенции по правам человека: право на жизнь, справедливый суд, свободу вероисповедания, собраний, безопасность и прочих.Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года. Украина считает полуостров оккупированной территорией и намерена добиваться его возврата с помощью западных стран.