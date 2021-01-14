Интернет на скорости до 300 Мбит/с и современные цифровые сервисы стали доступны жителям порядка 30 тысяч домохозяйств во всех 16 районах региона.

В 2020 году «Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету 68 населенных пунктов Владимирской области.В 2020 году в рамках инвестиционного проекта «Ростелеком» подключил к сети GPON 68 населенных пунктов Владимирской области. Интернет на скорости до 300 Мбит/с и современные цифровые сервисы стали доступны жителям порядка 30 тысяч домохозяйств во всех 16 районах региона. Для этого специалисты компании построили почти 500 километров волоконно-оптических линий связи.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Оптическая стройка 2020 года завершена в последних числах декабря. Объем выполненных работ огромен. По сравнению с 2019 годом мы подключили почти в пять раз больше домохозяйств. Важно, что современная инфраструктура связи создана именно в сельских населенных пунктах, потому что стабильный доступ к интернету и мобильная связь – это главные условия для того, чтобы молодежь оставалась в селе или возвращалась после учебы на малую родину. Ситуация прошлого года только подтвердила, что без интернета никуда. Новые линии значительно расширяют возможности дистанционного образования, развития бизнеса, проведения досуга. Ну, а мы останавливаться не собираемся и уже строим амбициозные планы на 2021-2023 годы».Илья Сухоруков, житель микрорайона Оргтруд:«Большую часть времени живу за городом, и мне необходима хорошая связь для работы. На протяжении нескольких лет я пользовался безлимитным мобильным интернетом 4G и раздавал его через роутер на другие устройства. Качество и скорость были низкие, поэтому обрадовался и возможности подключения каждого дома на высокой скорости по GPON от ”Ростелекома”. Связь шустрая, и ничем не отличается от городской. Отчеты загружаются мгновенно. Дочь теперь в "Лицее” подтягивает математику, а жена увлеклась онлайн-уроками йоги. Я оценил все преимущества видеонаблюдения, приобрел три камеры, две из которых внешние. Ведь когда у вас отдельный дом и большой участок, видеонаблюдение — это практически маст-хэв. У нас на участке, например, веранда с установкой для барбекю. Поэтому всегда было волнение за сохранность имущества. Теперь даже спать стал спокойнее: при возникновении движения на заданной территории приходит уведомление на телефон, а встроенная сирена при случае поможет отпугнуть тех, кто покушается на имущество».С услугой «Видеонаблюдение» абонент в любой момент может видеть, что происходит в доме или на участке. Видеокамера фиксирует все события и транслирует их на смартфон в режиме реального времени. Уличная камера высокогоразрешения снимает в формате Full HD даже в полной темноте и при повышенной влажности. Записи с камер хранятся в облачном хранилище «Ростелекома» и доступны в архиве от 7 до 30 суток.Узнать подробную информацию об услугах, предоставляемых по технологии GPON, и оформить заявку на подключение можно на сайте и по телефону 8-800-450-0-150.