Учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в московские школы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
<a href="https://33live.ru/novosti/14-01-2021-v-moskve-otmenili-distancionnoe-obuchenie-dlya-shkolnikov-podrobnosti.html" target="_blank">В Москве отменили дистанционное обучение для школьников – подробности</a> - Учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в московские школы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
[url=https://33live.ru/novosti/14-01-2021-v-moskve-otmenili-distancionnoe-obuchenie-dlya-shkolnikov-podrobnosti.html]В Москве отменили дистанционное обучение для школьников – подробности[/url] - Учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в московские школы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.