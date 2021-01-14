Планируется, что агрегат сможет конкурировать с крупными комбайнами.

Во Владимирской области команда детского технопарка «Кванториум-33» приступает к созданию беспилотника. Ребятам предстоит переделать мини-трактор «Скаут». Техника уже закуплена и готова к трансформации.Как сообщает пресс-служба обладминистрации, планируется, что аппарат сможет принести пользу в сельском хозяйстве.«Ему по силам будет транспортировать грузы на закрытой территории. Под «присмотром» оператора он сможет подвозить корма животным, собирать сено в тюки в поле и выполнять другие несложные операции», - пояснили в Белом доме.В будущем усовершенствованный агрегат нацелен на конкуренцию с дорогостоящими комбайнами.«Приобретённый трактор – отечественной сборки полностью лишён автоматики. Мы намеренно взяли самое простое изделий, без электроники, потому что убеждены, что роботизация позволит нам выйти на аграрный рынок, где при ремонте привыкли обходиться обычным гаечным ключом. Нашу технику не будут бояться, это не машина за 20 миллионов рублей, это вполне понятный аппарат», – прокомментировал ситуацию руководитель технопарка Валентин Пономарёв.Сроки реализации проекта не уточняются.