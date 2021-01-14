Во Владимирской области за сутки 14 января лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Во Владимирской области за сутки 14 января лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
(38 сл. в г. Владимире, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Муромском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Петушинском, 9 сл. в Александровском, 8 сл. в Ковровском, 8 сл. в Вязниковском, 6 сл. в Суздальском, 6 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Киржачском 4 сл. в Камешковском, 4 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Меленковском, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в Селивановском). Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 20 877 случаев заболевания (4383 сл. в г. Владимире, 2680 сл. в Гусь-Хрустальном, 2289 сл. о. Муром, 1554 сл. в Ковровском, 1336 сл. в Александровском, 1284 сл. в Петушинском, 1034 сл. в Вязниковском, 1005 сл. в Юрьев-Польском, 789 сл. в Кольчугинском, 703 сл. в Собинском, 710 сл. в Суздальском, 604 сл. в Гороховецком, 539 сл. в Меленковском, 491 сл. в Камешковском, 474 сл. в Киржачском, 464 сл. в Селивановском, 282 сл. в г. Радужном, 256 сл. в Судогодском