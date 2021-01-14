Во Владимирской области за сутки 14 января лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за сутки 14 января лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.(38 сл. в г. Владимире, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Муромском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Петушинском, 9 сл. в Александровском, 8 сл. в Ковровском, 8 сл. в Вязниковском, 6 сл. в Суздальском, 6 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Киржачском 4 сл. в Камешковском, 4 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Меленковском, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в Селивановском). Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 20 877 случаев заболевания (4383 сл. в г. Владимире, 2680 сл. в Гусь-Хрустальном, 2289 сл. о. Муром, 1554 сл. в Ковровском, 1336 сл. в Александровском, 1284 сл. в Петушинском, 1034 сл. в Вязниковском, 1005 сл. в Юрьев-Польском, 789 сл. в Кольчугинском, 703 сл. в Собинском, 710 сл. в Суздальском, 604 сл. в Гороховецком, 539 сл. в Меленковском, 491 сл. в Камешковском, 474 сл. в Киржачском, 464 сл. в Селивановском, 282 сл. в г. Радужном, 256 сл. в Судогодском