Во Владимирской области судебные приставы взыскали более 350 тысяч рублей в пользу ребенка. ФССП...

Во Владимирской области судебные приставы взыскали более 350 тысяч рублей в пользу ребенка.ФССП по Владимирской области сообщает, что в Юрьев-Польском районе судебные приставы взыскали свыше 350 тысяч рублей в пользу ребенка.48-летний житель Владимирской области обязан был ежемесячно платить алименты на содержание своей дочери. Однако денежные средства мужчиной переводились не регулярно и не в полном объёме и накопился долг в размере 350 тысяч рублей.Представителями ведомства вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника в банке и об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Также судебные приставы установили, что у мужчины в собственности находится самосвал отечественного производства и жилой дом общей площадью 82,9 квадратных метра. В отношении имущества должника было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий.Гражданин погасил задолженность в полном объеме.Фото pxfuel.com