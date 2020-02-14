Президиум правительства Москвы подвел итоги развития коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения столицы. В рамках государственной программы Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 2020 году в городе запланировано строительство 1400 километров новых инженерных сетей.

Президиум правительства Москвы подвел итоги развития коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения столицы. В рамках государственной программы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" в 2020 году в городе запланировано строительство 1400 километров новых инженерных сетей.Еще 600 километров будет реконструировано. Это позволит снизить износ сетей на 1,5%, доведя резерв мощностей по всем видам инженерных сетей до 20%.Городское хозяйство сохранит запас прочности и продолжит планомерно развиваться в последующие годы, подчеркнули на заседании. Благодаря совместным усилиям правительства Москвы и столичных сетевых компаний "Мосводоканал", "Мосгаз", "Мосэнерго", "МОЭК" и другим в столице появилось свыше 1600 километров новых инженерных сетей, а более 650 км были реконструированы."Анализируя состояние инфраструктуры крупнейших городов России, нельзя не отметить передовые показатели Москвы, – "Рамблеру" генеральный директор СК "Перспектива" Михаил Иванов. – Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры по итогам 2019 года идет с опережением планов. Заметно внимание властей к обеспечению ее бесперебойной и безаварийной работы".В течение 2020 года к московским электросетям подключат множество новых объектов. В планах властей – реконструкция более 270 километров кабельных линий и строительство около 1140 километров линий электропередач. Реконструкция предстоит электроподстанциям "Летово" и "Лесная", а также кабельно-воздушным линиям "Фили-Ходынка" и "Кожухово-Южная". Модернизация пройдет на электроподстанциях "Борисово", "Некрасовка", "Менделеево" и "Эра".Также к электричеству подключат 111 строящихся по программе реновации домов и завершат работы по подключению объектов МЦД-1 и МЦД-2 общей мощностью 50,9 МВт."Для современной Москвы очень важен вопрос энергоэффективности электро– и теплосистемы, хоть Москва – это большой мегаполис, и в нем такие проблемы решать куда проще, чем в других регионах, но решения в области энергоэффективности все равно актуальны и необходимы, – "Московскому Комсомольцу" директор Центра изучения мировых энергетических рынков НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин. – По программе реновации дома заменяют на новые, идут целые программы ремонта, в рамках которого происходит комплексное утепление домов, ведутся плановые работы на всех теплоэлектростанциях. Есть оборудование, есть графики замены – где это возможно, переходят на когенерацию, когда одновременно производится электроэнергия и тепло, соответственно, КПД таких станций максимален. К счастью, у Москвы есть на это финансовые ресурсы, которые позволяют совершать определенный технологический прогресс, это, конечно, плюс".Не менее масштабные задачи реализуют и в системе теплоснабжения. К ней планируется подключить 13 новых станций метрополитена и шесть транспортно-пересадочных узлов. Также теплом обеспечат более чем 70 объектов социального назначения – медицинские и образовательные учреждения, административные здания и прочее."Если мы говорим о Москве, то в сравнении с сопоставимыми мегаполисами, крупнейшими городами все, что связано с тепло– и водоснабжением и электроснабжением, находится на достаточно высоком уровне", – "Газете.Ру" исполнительный директор фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди."С точки зрения обеспечения Москвы энергией, теплом особых проблем нет, потому что у нас достаточно хорошие ресурсы в части прежде всего газа, есть достаточно электроэнергетических мощностей, и нет никаких рисков, что завтра мы останемся без света или тепла, – директор Центра изучения мировых энергетических рынков НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин "Аргументам и Фактам". – Здесь все устойчиво. Можно посмотреть на опыт других стран: в США, Латинской Америке случалось, что целые регионы отключали из-за веерных аварий. Энергосистема Москвы от этого защищена, и устойчивость работы системы растет".