Соревнования, посвященные памяти Героя России Ивана Голубева, проходили в городе Владимире в пятнадцатый раз.

В городе Владимире в пятнадцатый раз проходил Всероссийский турнир по дзюдо памяти Героя России генерал-полковника милиции Ивана Ивановича Голубева, в котором принимали участие как сотрудники органов внутренних дел, так и гражданские спортсмены.12 февраля состоялось торжественное открытие соревнований.По завершении официальной части прошли бои в 8 весовых категориях, в которых в этом году приняли участие около 100 спортсменов из 5 федеральных округов 8 субъектов Российской Федерации. За чистотой боев пристально следила судейская коллегия во главе с арбитром олимпийской категории, заслуженным тренером России Василием Смолиным.По результатам двух соревновательных дней определились победители во всех весовых категориях и в общекомандном зачете.Среди сотрудников органов внутренних дел лучшие результаты показали следующие спортсмены:в весовой категория 60 кг первое место занял Олег Стародубцев (Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова), 3 место – Максим Кузьмин (УМВД России по г. Владимиру);в весовой категории 66 кг 3 место завоевал Максим Дроздов (Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова);в весовой категории 73 кг победителем стал Азамат Сидаков (ГУ МВД России по Краснодарскому краю), третье место разделили Дмитрий Михайлов (ГУ МВД России по Самарской области) и Никита Онегов (ОСН «Гром» УНК УМВД России по Владимирской области);в весовой категории 81 кг первое место занял Рустам Шевоцуков (ГУ МВД России по Краснодарскому краю), второе – Владимир Дмитриев (ОМВД России по Александровскому району);в весовой категории 100 кг не было равных Абдулмуслиму Баркалаеву (ГУ МВД России по Краснодарскому краю), второе место досталось Расулу Мирзаеву (ОМВД России по Петушинскому району), третье место – Владиславу Чернышову (Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова);в весовой категории свыше 100 кг вторым стал Руслан Джарим (ГУ МВД России по Краснодарскому краю), третьим – Анатолий Деньгуб (Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова);в абсолютной весовой категории первое место занял Дмитрий Бабась (Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова), третье место – Анатолий Деньгуб (Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова).В командном первенстве победителем турнира стала сборная УМВД России по Владимирской области. Почетное второе место досталось команде Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. Третье место завоевала команда ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Награждали победителей начальник Управления по работе с личным составом регионального УМВД Павел Алексахин и заместитель начальника отдела организации физической подготовки и спорта ДГСК МВД России Дмитрий Русанов.Победители и призеры получили заслуженные кубки, медали и грамоты.