Ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что в Мозамбике якобы находятся бойцы из российской ЧВК Вагнера. Их прокомментировал Андрей Кемарский, занимающий должность директора африканского департамента МИД России.

Ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что в Мозамбике якобы находятся бойцы из российской ЧВК "Вагнера". Их прокомментировал Андрей Кемарский, занимающий должность директора африканского департамента МИД России.По словам дипломата, все сообщения с подобной повесткой представляют собой не более чем слухи, а информация, которую распространяют эти СМИ, не соответствует действительности. Он , что данные сообщения необходимо относить к такой категории новостей, как "фейк-ньюс".Сообщения о том, что добровольцы ЧВК "Вагнера", помогающие бороться с террористическими организациями и поддерживающие легитимную власть Мозабика, находятся в африканской стране, недавно на страницах местной прессы. Важно подчеркнуть, что за последнее время это не первый вброс о бойцах российской ЧВК.Сотрудники южноафриканского издания SADCnews провели собственное расследование, в котором выяснили, кто именно может быть в запуске фейков о бойцах ЧВК "Вагнера".