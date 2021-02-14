И этим утром поговорим об инновациях в лечении зубов.

Вы не забыли поздравить на этой неделе своих стоматологов? Благодаря их таланту мы можем не бояться улыбаться. И этим утром поговорим об инновациях в лечении зубов.Отсутствие зуба, на первый взгляд, небольшая проблема. Но зубочелюстная система, которая является одним из центров тяжести в организме человека, может изменить в худшую сторону даже осанку. Неправильное соотношение челюстей провоцирует головные боли, храп - причина ночного апноэ, а в дальнейшем - инфарктов и инсультов. Эти нарушения могут пройти при грамотном комплексном лечении. На сегодняшний день есть несколько методов восстановления зубного ряда.Евгений Лобанов, сертифицированный доктор швейцарской компании "Thommen Medical", имплантолог стоматологии "Daddy's Dent":- Устанавливать мостовидный протез, который будет опираться на два зуба, при этом зубы будут нести дополнительную нагрузку. И по данным мировой литературы, средний срок службы - 12 лет. Через 12 лет они расцементируются, либо зубы от дополнительной нагрузки изнашиваются. Альтернатива - установка имплантата. Она предполагает установку самого имплантата, дальше через переходничок установка коронки. Вся структура стремится к пожизненной выживаемости.В современном мире имплантация - лучший способ замещения отсутствующего зуба. Евгений Лобанов - автор двух патентов в области стоматологии, врач-стоматолог клиники "Daddy's Dent" и единственный сертифицированный в области доктор швейцарской премиальной имплантационной системы "Томмен Медикал" - с пожизненной гарантией на импланты. Они отличаются инновационной поверхностью - срок приживления снижен до одного месяца.Евгений Лобанов, сертифицированный доктор швейцарской компании "Thommen Medical", имплантолог стоматологии "Daddy's Dent":- Мы прибегаем к установке имплантата при отсутствии одного зуба, при отсутствии нескольких зубов как на этой модели. И при отсутствии зубов на всей челюсти как, например, вот на этой модели в имплантации нет противопоказаний возрастных. Даже девяностолетним людям со всеми сопутствующими хроническими заболеваниями показана установка имплантатов, но если эти заболевания в стадии компенсации. И здесь нужно ещё отметить онкологию как противопоказание.Перед тем, как установить имплантат, необходимо сделать компьютерную томографию - трёхмерный снимок челюсти. По которому в трёх плоскостях смотрят в объёме на костную ткань и подбирают оптимальный вариант. После этого заказывают сам имплантат - и можно его устанавливать. Операция длится всего 10 минут.Евгений Лобанов, сертифицированный доктор швейцарской компании "Thommen Medical", имплантолог стоматологии "Daddy's Dent":- Существует ещё методика имплантации, когда мы устанавливаем имплантат через шаблон. То есть заранее в этой компьютерной программе, в которой мы в объёме позиционируем имплантат, подбираем его индивидуального размера.А на 3D принтере распечатывают шаблон, в котором устанавливают направляющие втулки - через них происходит сверление. В этом случае не нужно делать разрез. Операция быстрая, точная и безболезненнаяНужно соответственно выбирать не имплантат, а доктора, который будет хорошо ставить этот имплантат.Зуб, установленный на имплантате, невозможно визуально отличить от настоящего, он полностью соответствует эстетическим требованиям.Евгений Лобанов, сертифицированный доктор швейцарской компании "Thommen Medical", имплантолог стоматологии "Daddy's Dent":- Можно сразу удалить зуб, поставить имплантат и не нужно ничего ждать. Если на всей челюсти у вас подвижные зубы, например пародонтит, пародонтоз, либо зубы просто очень разрушены или их мало то можно за один визит установить от четырёх имплантов, и на эти количество имплантов восстановить всю челюсть.В этот же день пациент сможет хорошо жевать, внятно говорить и красиво улыбаться. Показания после установки имплантатов индивидуальны - о них вам расскажет доктор. Евгений ЛОбанов напоминает - в мире идёт тенденция не к лечению, а предупреждению заболеваний. Поэтому не нужно забывать о профилактике зубов.Мария Городская, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".