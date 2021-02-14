Лидер ЛДПР Владимир Жириновский внимательно посмотрел выступление президента Белоруссии на народном собрании. По его мнению, дни Александра Лукашенко на посту главы республики сочтены.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский внимательно посмотрел выступление президента Белоруссии на народном собрании. По его мнению, дни Александра Лукашенко на посту главы республики сочтены.Российский политик назвал белорусского лидера "продуктом советской системы". Александр Лукашенко ведет себя как генеральный секретарь партии. "Как они решали – так и было", – подчеркнул Владимир Жириновский.Лидер ЛДПР отметил, что на мероприятии присутствовали "самые обласканные" чиновники. При этом большинство из них слушали речь президента с мрачными лицами. По словам Жириновского, даже высшие круги устали от Лукашенко."Так что, конечно, он (президент Белоруссии – Прим.ред.) уйдет", – заявил политик.Жириновский также обратил внимание на "удобную" позицию белорусского президента во внешней политике. Лукашенко избрал многовекторный путь. "Деньги русские, а интересы на Западе?", – задал он риторический вопрос.Напомним, Всебелорусское народное собрание прошло с 11 по 12 февраля во Дворце Республики в Минске. В ходе выступления перед чиновниками президент рассказал о реформе основного закона страны.По словам , проект новой Конституции будет готов к концу этого года, после чего документ вынесут на референдум. Точную дату проведения голосования лидер назовет позднее.Также президент высказался о своем уходе из власти. Александр Лукашенко пообещал белорусам сложить полномочия при одном условии. Все подробности читайте .