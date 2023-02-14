После четырех сбитых над США и Канадой объектов мир охватила "шаровая истерия". Власти многих стран стали сообщать о странных небесных телах.

После четырех сбитых над США и Канадой объектов мир охватила "шаровая истерия". Власти многих стран стали сообщать о странных небесных телах.Например, Китай с января прошлого года уже раз десять фиксировал американские аэростаты в своем небе. Тайвань, в свою очередь, пожаловался на "шары-шпионы" из КНР. Подозрительные объекты стали замечать и в небе над Латинской Америкой, а также над Великобританией.Но вернемся в США, где 12 февраля был сбит восьмиугольный объект. Генерал Глен ван Хёрк признался, что специалисты пока не смогли определить, откуда прилетают эти объекты, а самое главное - за счет чего они держатся в воздухе.Член Палаты представителей Дебби Дингелл потребовала как можно скорее выяснить, "откуда они берутся, какова их цель и почему частота их появления увеличивается".По мнению экспертов, после сбитого еще 4 февраля китайского аэростата американские военные стали тщательнее контролировать свое воздушное пространство. Этим всё и объясняется.