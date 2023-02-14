Прокуратура во Владимирской области потребовала огласки сведений о качестве питьевой...

Прокуратура во Владимирской области потребовала огласки сведений о качестве питьевой воды.Прокуратурой Судогодского района проведена проверка исполнения ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Им предусмотрена обязанность органов местного самоуправления не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам централизованных систем водоснабжения. А такжео планах мероприятий по приведению, качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов.Установлено, что в части деятельности гарантирующей организации ООО ФПК «Энергоинвест» информация не размещена. И жители Вяткинского сельского поселения лишины данных о качестве поставляемой им воды.Также, не размещены сведения о запланированных мероприятиях по приведению качества питьевой воды к норме в деревне Ново-Петрово.Главе администрации Судогодского района внесено представление.Фото https://www.pxfuel.com/en