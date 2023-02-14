Скоро выйдет новый сезон Папиных дочек.

Скоро выйдет новый сезон "Папиных дочек".В конце прошлого года стало известно о том, что в 2023-м состоится премьера нового сезона сериала "Папины дочки", который выходил на экраны с 2007-го по 2013-й. К своим ролям вернутся Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна), Мирослава Карпович (Маша), Андрей Леонов (Сергей Васнецов), Нонна Гришаева (Людмила Васнецова), Ольга Волкова (Антонина Семеновна), Александр Олешко (Василий Федотов), Татьяна Орлова (Тамара Кожемятько), а также Екатерина Старшова (Пуговка). Об участии последней в продолжении сериала стало известно только сегодня.В 2013 году Старшова, будучи 12-летней девочкой, попрощалась с "Папиными дочками" и с кинематографом в целом. Она наотрез отказалась от съемок в других фильмах, поскольку очень устала от такой жизни. "Будто, мне всего этого уже хватило. Я себя так ощущала на тот момент. И решила, что дальше я продолжать сниматься не хочу", – призналась 21-летняя актриса Пятому каналу.Старшова не сразу согласилась сниматься в продолжении "Папиных дочек", поскольку она довольно занята. Девушка принимает участие в других проектах, не связанных с кинематографом или телевидением. Екатерина долго думала над поступившим ей предложением, но все-таки дала согласие.