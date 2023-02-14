Во Владимирской области арбитраж отказался признать банкротом застройщика Игоря Другова....

Во Владимирской области арбитраж отказался признать банкротом застройщика Игоря Другова.Арбитражным судом иск «Фонда развития территорий» о банкротстве компании «ИнтерСтрой Владимир» известного владимирского девелопера Игоря Другова отклонен. Кроме того, на прошлой аналогичный иск к его компании ООО «Ситистрой» также отклонен.Напомним, что "Вести Владимир" давно следят за скандалом с признанием банкротом ООО «ИнтерСтройВладимир» – одной из проблемных компании застройщика Игоря Другова. Там речь идет о ситуации с жилым комплексом «Дуброва Парк-2».Кстати, дольщики ЖК «Дуброва парк-2» во Владимире еще в декабре разделились во мнениях по поводу банкротства застройщика. Многие собственники рассчитывают, что их квартиры все же достроит Другов: они полагают, что процесс банкротства стоит прекратить.Второе дело Другова касается многоквартирного дома на улице Никитской областного центра. Первоначально этот дом планировался к сдаче в 3 квартале 2020 года. На данный момент достроить объект Другов должен до 1 сентября 2023 года.Фото ГТРК "Владимир"