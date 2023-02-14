Преступники пока не найдены. Ущерб взыскан с арендатора леса.

В Гусь-Хрустальном районе незаконно вырубили 65 деревьев на 1,4 млн рублей. Прокуратура добивается возмещения ущерба.Департамент лесного хозяйства и СПК «Русь» заключили договор аренды участка в Аксеновском лесничестве. В сентябре 2020 года на указанной территории вырубили 58 сосен, три ели и четыре берёзы. Ущерб превысил 1, 4 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело. Однако преступников пока не поймали.В свою очередь, на арендатора, который не выполнил обязанности по сохранению леса, подали в суд. Прокуратура выиграла дело о возмещении ущерба. Решение Фемиды пока не вступило законную силу.