Из Владимирской области в зону СВО отправится новейшее медоборудование. Члены регионального штаба...

Из Владимирской области в зону СВО отправится новейшее медоборудование.Члены регионального штаба ОНФ вместе с волонтерами передали в военный госпиталь, который находится в зоне СВО, несколько единиц новейшего медицинского оборудования. Подробнее- Александр Сыпченко.Электроскальпель-коагулятор и воздушный стерилизатор скоро отправят на фронт. Активисты регионального штаба ОНФ проверяют комплектацию. Илья Ерохин одним из первых вызвался помочь нашим военнослужащим, находящимся на лечении в полевом госпитале и на личные средства закупил дорогостоящее медоборудование.Илья Ерохин, предприниматель:- Я обратился в Народный фронт, они сказали, что это аппараты первой необходимости, это одно из самых нужных вещей там. Люди-то то мы все православные.А это уже новый УЗИ аппарат, он также входит в состав гуманитарного груза, предназначенного для прифронтового госпиталя. Его стоимость- полтора миллиона рублей. Ультразвуковыми сканерами такого уровня сегодня оснащены ведущие медучреждения. Президент общественного благотворительного фонда содействия защите материнства и детства "МАМА" и член регионального штаба ОНФ Татьяна Питиримова говорит: помочь решили сразу. Госпиталю этот УЗИ аппарат жизненно необходим.Татьяна Питиримова, президент общественного благотворительного фонда содействия защите материнства и детства "МАМА", член регионального штаба ОНФ:- УЗИ аппарат стационарный, со всеми функциями, то есть это брюшная полость, щитовидка, это сердце то есть можно посмотреть все, что смотрит УЗИ аппарат высокого качества.Общественники непрерывно общаются с руководством военного госпиталя, куда поступают на лечение наши бойцы. Список необходимого оборудования будет пополняться и дальше. Поддержать инициативу может каждый.Александр Сыпченко, Андрей Синягин, Вести-Владимир