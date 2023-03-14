Смотрите Вести в 14.30: Во Владимир пришел сезон капели и текущих крыш.
Журчат ручьи.
- Потоп в...
Смотрите "Вести" в 14.30: Во Владимир пришел сезон капели и текущих крыш.
Журчат ручьи.
- Потоп в квартирах. Во Владимир пришел сезон капели и текущих крыш. Где "журчат" ручьи?
Общее дело.
- Жизненно важный груз. Волонтеры Народного фронта передали в зону СВО новейшее медицинское оборудование.
Кто сильнее?
- И махи гирей в дыхательном аппарате. Сотрудники регионального МЧС соревнуются в пожарном кроссфите.