Своих кандидатов в Законодательное собрание Владимирской области определяет Единая...

Своих кандидатов в Законодательное собрание Владимирской области определяет "Единая Россия".Навстречу выборам в ЗакСобрание. Регион вступил в новый избирательный цикл. Своих кандидатов определяет партия "Единая Россия". Во Владимире прошло первое заседание организационного комитета предварительного голосования. Его работу возглавил Дмитрий Лызлов, первый заместитель губернатора области.Дмитрий Лызлов, первый заместитель губернатора Владимирской области, председатель организационного комитета предварительного голосования:- Тот формат, который принимает "Единая Россия" по отбору кандидатов, он для политической системы России является уникальным."Единая Россия" в открытую объявляет набор кандидатов, рассматривает кандидатуры, и любой желающий может принять участие, независимо от его политического опыта, предложить свою кандидатуру, программу и принять участие в предварительном голосовании. Уверен, что будет достаточно много новых лиц в ходе этой избирательной кампании и кампания будет насыщенной и интересной.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области, член организационного комитета предварительного голосования:- Хотелось бы посоветовать тем нашим, в первую очередь, молодым людям, которые, может быть, впервые будут принимать участие в праймериз, может быть, уже принимали участие, конечно, быть активными не только в социальных сетях, не только в телеграм-каналах, но самое главное, встречаться с жителями, помогать тем, кто нуждается, заниматься волонтёрской деятельностью, и тогда жители вас узнают и, естественно, проголосуют за ваши кандидатуры.Участники заседания определили порядок выдвижения кандидатов, требования к ним и процедуре подаче документов. Сейчас о своем желании принять участие в праймериз заявили 9 человек. Напомним, выборы в региональный парламент 8-ого созыва пройдут уже в сентябре этого года. 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 15 - по партийным спискам. Формат предварительного голосования партии "Единая Россия"- открытый и прозрачный - помогает потенциальным кандидатам заявить о себе, сделав шаг в большую политику. В том числе с помощью наставников, благодаря проекту "Политстарт". Процедура голосования - в этом году оно пройдёт полностью в электронном виде - состоится с 22-ого по 28-ое мая. Регистрация открыта до 27 апреля.Мария Платанюк, член Союза журналистов Владимирской области, член организационного комитета предварительного голосования:- Для меня участие в предварительном голосовании было очень полезным опытом. Опытом необходимым. Тем самым опытом, который позволил проверить свои силы на общественно-политическом поле. И безусловно, я желаю удачи всем участникам праймериз этого года. Свой выбор сделают сами жители Владимирской области. Именно они определят людей, которые пойдут на выборы в Законодательное Собрание, и которые будут работать на благо родного 33-его региона