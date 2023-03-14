Суздальская межрайонная прокуратура провела проверку времени, требующегося бригадам местной скорой помощи на дорогу к пациентам и выявила несколько сильных опозданий, связанных не с

Суздальская межрайонная прокуратура провела проверку времени, требующегося бригадам местной скорой помощи на дорогу к пациентам и выявила несколько сильных опозданий, связанных не с погодными условиями и состоянием дорог. Так, 21 февраля пациентка с жалобами на боли в груди ждала скорую 3 часа 42 минуты. Двумя днями позднее к пациенту с такими же жалобами скорая приехала