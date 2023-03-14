Во Владимире приют для бездомных животных затопила вода. Приют Валента терпит бедствие и...

Во Владимире приют для бездомных животных затопила вода.Приют "Валента" терпит бедствие и буквально - идет на дно. Крик о помощи в соцсетях опубликовали зоозащитники.Мартовская оттепель обернулась половодьем в вольерах. Вода затопила уличные клетки, собаки вынуждены забираться на крыши будок. Волонтеры (а это в основном - девушки) как могут, черпают воду ведрами и лопатами, но чтобы убрать слежавшийся снег, нужна мужская сила. А еще в приюте закончился материал для подстилок. Животные спят на голом полу. "Валента" примет в дар подходящие для этого старые куртки, кофты, пододеяльники, одеяла, полотенца. Бумажный кораблик с просьбой о помощи волонтеры сплавили по ручью, который сделали, чтобы отвести воду от вольеров.