Во Владимире прошли соревнования по пожарному кроссфиту. В них приняли участие огнеборцы первого пожарно-спасательного отряда. Участникам нужно было пройти полосу препятствий из семи

Во Владимире прошли соревнования по пожарному кроссфиту. В них приняли участие огнеборцы первого пожарно-спасательного отряда. Участникам нужно было пройти полосу препятствий из семи этапов. Все по времени. Сперва необходимо надеть боевую одежду и подключить дыхательный аппарат. В полном снаряжение боец подходит к остальным этапам. Следующий – махи с гирей. На полосу огнеборец Степан Нырков вышел