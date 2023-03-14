С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182029 владимирцев.

Во Владимирской области 14 марта выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 21 человека. Еще 13 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 8 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Ковровском, по 4 - в Кольчугинском и Юрьев-Польском, по 3 - в ЗАТО Радужный, Камешковском и Вязниковском, по 2 - в Суздальском, Киржачском и Селивановском, по 1 - в Александровском, Собинском и Меленковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182029 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50412 заболевших во Владимире, 21592 - в Ковровском районе и 19717 - в Муроме.