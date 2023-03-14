Правительство Владимирской области объявило конкурс на лучший проект благоустройства посёлка Муромцево. Организатором стал Владимирский строительный колледж. Таким образом

Правительство Владимирской области объявило конкурс на лучший проект благоустройства посёлка Муромцево. Организатором стал Владимирский строительный колледж. Таким образом администрация региона хочет придать современный облик исторической части поселка, где располагается уникальный усадебный комплекс Владимира Храповицкого. Это позволит привлечь туристов к этой территорий и подстегнет талантливую молодёжь к творческой активности и самореализации в развитии общественных пространств. В