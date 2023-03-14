Правительство Владимирской области решило с 6 до 10 тысяч рублей поднять выплату ветеранам Великой Отечественной войны, которую они ежегодно получают в преддверии 9 мая. В 2023 году 10 тысяч

Правительство Владимирской области решило с 6 до 10 тысяч рублей поднять выплату ветеранам Великой Отечественной войны, которую они ежегодно получают в преддверии 9 мая. В 2023 году 10 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй