Жители города Суздаля ждут скорую медицинскую помощь по 5 часов. Именно такое время было...

Жители города Суздаля ждут скорую медицинскую помощь по 5 часов.Именно такое время было зафиксировано прокуратурой при проверке соблюдения прав граждан на получение скорой медицинской помощи в ГБУЗ ВО «Суздальская РБ».Например, 21 февраля 2023 года пациентка с жалобами на боли в груди вызвала скорую помощь, которая приехала через 3 часа 42 минуты. А к другому пациенту из Суздаля 23 февраля 2023 года с такой же жалобой машина приехала спустя 5 часов 15 минут.В сёлах Суздальского района также ситуация с приездом скорой медицинской помощи оказалась напряженной.27 февраля текущего года от жительницы села Вишенки (в 21:13) поступил звонок о вызове брату. Прокуратурой отмечается, что расстояние от Суздаля до села составляет 13 км. На место скорая помощь прибыла лишь спустя 1 час 40 минут.По результатам проверки главному врачу медицинского учреждения было внесено представление.Устранение нарушений взято на контроль, сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Фото: Pxfuel.com