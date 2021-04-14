Город Владимир окружает огонь. К вечеру 14 апреля зафиксировано два крупных пала травы. Фото столбов дыма публикуют в соцсетях жители Владимира. Как сообщают в МЧС области, возгорание травы

Город Владимир окружает огонь. К вечеру 14 апреля зафиксировано два крупных пала травы. Фото столбов дыма публикуют в соцсетях жители Владимира. Как сообщают в МЧС области, возгорание травы произошло в районе ТЦ “Глобус” на улице Куйбышева, а также в пойме реки Клязьмы в районе ТЭЦ. В данный момент сотрудники тревожного ведомства, муниципальные спасатели, а также