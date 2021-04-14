Около двух тысяч гектаров промышленных зон Москвы будут реконструированы в рамках программы Индустриальные кварталы. В ближайшие 15 лет в так называемом ржавом поясе столицы построят более 35 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 10 миллионов придется на инновационные производства, сообщил заммэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов.

Около двух тысяч гектаров промышленных зон Москвы будут реконструированы в рамках программы "Индустриальные кварталы". В ближайшие 15 лет в так называемом ржавом поясе столицы построят более 35 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 10 миллионов придется на инновационные производства, сообщил заммэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов.По программе "Индустриальные кварталы" будет построено жилая, социальная и коммерческая недвижимость. 11 миллионов квадратных метров отведут под жилье, 13 миллионов – под объекты общественного и социального назначения, 10 миллионов – под инновационные производства, уточнил Ефимов.После полного обследования бывших промзон выяснилось, что из 15 тысяч гектаров таких территорий за последние годы реновировано 30%. Там появились современные кварталы с жильем, офисами и предприятиями. Но около двух тысяч гектаров до сих пор не эксплуатируются вообще или используются в малой степени.Реконструкцию территорий бывших промзон планируется провести по 27 проектам. Они уже одобрены. По сети начались процедуры оформления. По словам Ефимова, сегодня эти территории – полузаброшенные объекты, которые не функционируют в полную силу. Это небезопасно, неэффективно и неэстетично, подчеркнул заммэра."Программы «Индустриальные кварталы» синхронизирована с программой реновации жилого фонда, с горизонтом реализации 15 лет», – сказал заместитель градоначальника.Четверть жилья по программе возведут для переселенцев из ветхих домов по программе реновации жилого фонда Москвы. Общая стоимость инвестиций для комплексного развития бывших промзон – семь триллионов рублей. Благодаря реконструкции таких территорий появится 500 тысяч рабочих мест, а бюджет Москвы получит дополнительно три триллиона рублей.Опрошенные "Дни.ру" эксперты поддержали новый этап реконструкции бывших столичных промзон. "Каждый, кто бывал в Москве, видел эти промышленные зоны, совершенно несовместимые с современным обликом столицы России", – отметил эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам тарифов и качества услуг ЖКХ, первый зампред Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов.Он положительно оценивает переформатирование территорий бывших промзон для их дальнейшего использования."Надо понимать, что это не только крупные инвестиции сегодняшнего дня, но и создание большого количества рабочих мест, это серьезные деньги, которые будут приходить в бюджет города в течение последующих 15-20 лет как минимум", – пояснил эксперт.По словам Кирьянова, важно, чтобы программа шла по запланированному графику. "Я считаю, что москвичам будет гораздо приятнее жить в городе, в котором нынешние промзоны уступят место современным индустриальным паркам, площадкам для инвестиций высокого уровня", – резюмировал специалист.Реконструкцию промзон поддерживает и директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ Высшая школа экономики Ирина Ильина. Она напомнила, что такие территории занимают около 17% территории Москвы, тогда как в крупнейших городах мира, например, в Нью-Йорке или Париже, их доля составляет 4 и 5% соответственно.По словам Ильиной, реконструкция промзон предусмотрена Генеральным планом развития Москвы. Это комплексная городская программа, которая должна обеспечить город как новым жильем, так и другими необходимыми функциями – социальная сфера, общественные пространства, отметила эксперт.Процент промзон в Москве необходимо сокращать, уверена Ильина."Конечно, сейчас эти территории нужно трансформировать. В России все города-миллионники были промышленными. В период индустриализации нужно было быстро развивать промышленность, основой для чего стали крупные населенные пункты, где были готовые кадры. Но сейчас в рамках инновационного развития, научно-технического прогресса потребности в таких больших промышленных зонах нет", – объяснила специалист.Ильина отметила, что московские промзоны отличаются низкой плотностью застройки – два-три этажа, тогда как современные производства можно совершенно спокойно размещать в многоэтажных зданиях. "Город трансформируется под новые функции и задачи, и реконструкция промзон – комплексная программа реорганизации городской инфраструктуры", – резюмировала она.Ранее сообщалось о грядущей реконструкции территорий промзон Грайворонова, Зюзина, Каширского шоссе, а также Бескудникова, Кунцева, Коровина и Теплого стана. Проекты приняты на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы.Там планируется построить 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 173 тысячи "квадратов" займут промышленные объекты, 342 тысячи – общественно-деловая застройка. Реализация проекта позволит создать около 18 тысяч новых рабочих мест. Срок реализации проектов – от пяти до 13 лет.Напомним, что в ноябре 2020 года прошел первый в России аукцион на право заключения договора комплексного развития территорий (КРТ). Соглашение позволяет реконструировать промзону Коровино. Реализация таких проектов создаст 500 тысяч новых рабочих мест.Мэрия Москвы сократила сроки заключения контрактов с инвесторами, которые заинтересованы в комплексом развитии территорий. Раньше на это уходило около 340 дней, сейчас – максимум 170.Также в Москве продолжается программа реновации жилья. Для переселенцев построено 102 дома, их общая площадь – 1,2 миллиона квадратных метров. 77 домов уже переданы москвичам. Строятся еще 173 многоквартирных дома. Для нужд программы реновации подобрано 500 площадок. На них можно построить около восьми миллионов квадратных метров жилья. Программа проходит в три этапа, первый продлится до 2024 года, завершающий запланирован на 2029-2032 годы.