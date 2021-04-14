В Сети появилось видео, на котором, как утверждают СМИ, запечатлена встреча главы московского горкома КПРФ Валерия Рашкина с соратником по партии – бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. На записи похожие на политиков мужчины обсуждают смену власти в компартии.

В Сети появилось видео, на котором, как утверждают СМИ, запечатлена встреча главы московского горкома КПРФ Валерия Рашкина с соратником по партии – бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. На записи похожие на политиков мужчины обсуждают смену власти в компартии.Встреча проходила на летней веранде одного из кафе в Москве. Видеозапись опубликовал телеканал . Утверждается, что она была сделана в 2017 году, когда Сергей Левченко был губернатором Иркутской области, а на должность зампреда ЦК КПРФ назначили Юрия Афонина.Судя по публикуемому разговору, кандидатурой Афонина собеседники удовлетворены не были. «Надо было, наверное, все-таки пробовать влиять на партию, поворачивать более радикально, потому что Юра на это в принципе не способен», — приводит РЕН ТВ отрывок из беседы.Сообщается, что для смены руководства партии собравшиеся рассматривали вариант обращения к блогеру Алексею Навальному: "Делать что-то надо. Что там с недвижимостью? Надо заняться!".Также собеседники обсуждали лидера КПРФ Геннадия Зюганова. «Надо сделать там, чтобы Геннадий Андреевич почувствовал опасность», — отметили они.