Из-за промерзших труб водоснабжение в нескольких деревнях прекращается.

В Вязниках общественные активисты написали обращение в Минстрой России с просьбой разобраться с отключениями воды, которые происходят зимой на протяжении нескольких лет.По их мнению, перебои с водоснабжением связаны с промерзанием труб. Без воды остаются улицы Пролетарская, Школьная-2, Совхозная, Первомайская, Октябрьская, Восход и Текстильная в поселке Степанцево. Советская, Первомайская, Молодежная и Октябрьская – на станции Сарыево. Улица Шоссейная в деревне Симонцево, Песочная в деревне Удон, Ленина в Буторлино, а также улица Механизаторов в деревне Октябрьская.Люди вынуждены ходить на колонку, а в некоторых местах она расположена в 800 метрах от домов жителей.Со слов заявителей, обращения во всевозможные инстанции результата не дали. В России XXI века власти считают, что побороть обозначенную коммунальную «болезнь» невозможно.В ответе, как это принято в чиновничьих кругах, проблему спустили на местный уровень. По указанным фактам будут проведены проверки.